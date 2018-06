Esporte Com um a menos, Alemanha vira no último lance sobre a Suécia e segue viva na Copa da Rússia Kroos marca nos acréscimos e define vitória alemã por 2 a 1, de virada

A Copa do Mundo mostrou uma lição neste sábado: é melhor não duvidar da Alemanha. Em crise, com um jogador a menos e perto de ser eliminada do torneio, a atual campeã mundial conseguiu buscar um resultado heroico para se reerguer e se manter viva na disputa. Toni Kroos, nos acréscimos, garantiu os 2 a 1 sobre a Suécia, no Fisht Stadium, em Sochi, e a reação do time q...