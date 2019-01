Esporte Com um a mais, Flamengo vence Eintracht Frankfurt e conquista a Florida Cup Campeonato foi disputado em Orlando, nos Estados Unidos

Com um jogador a mais desde a metade do primeiro tempo, o Flamengo derrotou o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 na noite deste sábado, no Orlando City Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, e conquistou a Florida Cup. O time carioca ficou com o título, pois somou cinco pontos (dois pelo triunfo nos pênaltis contra o Ajax e três da vitória sobre o time alemão) contra três d...