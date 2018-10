Esporte Com treino fechado, Dragão faz mistério para clássico Equipe treinará no Estádio Antônio Accioly nesta quinta-feira (4), sem imprensa e torcedores

No penúltimo treino do Atlético, na tarde desta quinta-feira (4), antes de enfrentar o Vila Nova, o técnico Claudio Tencati pediu para fechar os portões do Estádio Antônio Accioly à imprensa e aos torcedores atleticanos. Surpresa à vista? O treinador já adotou a estratégia em outra ocasião. Às vésperas do clássico com o Goiás, Tencati comandou treino fechad...