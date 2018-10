Esporte Com tranquilidade, Atlético vence o Boa Esporte e volta a sonhar com o acesso Time rubro-negro chega aos 51 pontos, ultrapassa Vila Nova e termina a rodada na 5ª colocação, a dois pontos do grupo dos quatro primeiros colocados (G4)

Jogando em Varginha, o Atlético mostrou muita tranquilidade e confiança para vencer o lanterna Boa Esporte, por 2 a 0, na tarde deste sábado (27), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Renato Kayzer e André Luís marcaram os gols. Com os três pontos, o Atlético dorme na 5ª colocação a apenas dois pontos do G4. O Atlético iniciou melhor a 1º etapa, mas pe...