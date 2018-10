Esporte Com três gols de Neymar, PSG massacra time sérvio na Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain aproveitou as fragilidades do Estrela Vermelha para reagir na Liga dos Campeões, nesta quarta-feira. Liderado por Neymar, autor de três gols, o time francês goleou a equipe da Sérvia por 6 a 1, no Parque dos Príncipes, pela segunda da competição. O triunfo foi importante para os franceses, que haviam estreado com derrota no Grupo C. O ...