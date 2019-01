Esporte Com três gols de Flávio, Goiás goleia São Bento na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior O alviverde volta a campo no dia 6 de janeiro, contra o Santa Cruz, às 11 horas

Na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Goiás deixou o nervosismo de lado e não deu chances para o São Bento, no estádio Nicolau Alayon, nesta quinta-feira (3). O alviverde acabou vencendo pelo placar de 5 a 0, com destaque para o meia Flávio, que marcou três vezes. Com o triunfo, os goianos lideram o Grupo 31, com 3 pontos. O primeiro tempo foi movime...