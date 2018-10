Esporte Com tiro certeiro, Alan Mineiro dedica gol ao goleiro do Vila Nova Tigre conta com gol de seu camisa 10 para embolar briga pelo G4

O Vila Nova precisou de um chute certeiro de seu artilheiro para colar nos líderes do campeonato e deixar a chama do sonho do acesso muito viva. Um tiro forte, no ângulo, colocou o Tigre em boas condições na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O tento único da vitória do time colorado sobre o Juventude, por 1 a 0, ontem, no Serra Dourada, acabou...