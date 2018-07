Esporte Com times da Série A de olho, Renê Santos não faz mais parte do elenco atleticano O jogador de 26 anos realizou 23 jogos com a camisa rubro-negra e marcou um gol

O zagueiro Renê Santos não é mais jogador do Atlético. O defensor de 26 anos deve acertar sua rescisão de contrato no decorrer da próxima semana. A direção do Dragão não confirmou o novo clube do jogador, mas é da Série A do Campeonato Brasileiro. "Só vai ficar quem tiver fome de jogar", disse Adson Bastista, vice-presidente e diretor de futebol do Atlético. O diri...