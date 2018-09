Esporte Com time reserva, Cruzeiro derrota Santos no Mineirão e cola no G6 Time celeste deu passo importante para se aproximar da faixa de classificação à Libertadores

O Santos não se aproveitou da decisão do técnico Mano Menezes de escalar o Cruzeiro com um time reserva, foi derrotado por 2 a 1, neste domingo, no Mineirão, e desperdiçou a chance de encostar na zona de classificação para a Copa Libertadores. Com a derrota, o time de Cuca perdeu uma invencibilidade que já durava nove jogos. O alvinegro estacionou nos 32 pontos, ...