Esporte Com time misto, Santos perde para Luverdense, mas avança na Copa do Brasil O Santos começou bem a partida e abriu placar com gol contra de Paulinho, mas depois dormiu em campo

Com time misto, o Santos perdeu por 2 a 1 para o Luverdense nesta quinta-feira, fora de casa, e mesmo assim garantiu vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. A equipe alvinegra encaminhou a classificação no jogo de ida, quando goleou o adversário por 5 a 1 na Vila Belmiro. Por conta da enorme vantagem, para o duelo em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, o t...