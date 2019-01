Esporte Com time misto, Liverpool é eliminado da Copa da Inglaterra pelo Wolverhampton O Liverpool volta aos gramados no próximo sábado (12), onde irá enfrentar o Brighton, pelo Campeonato Inglês

Líder do Campeonato Inglês, o Liverpool decepcionou nesta segunda-feira (7). Fora de casa, o time entrou em campo com um time misto e foi eliminado na terceira fase da Copa da Inglaterra ao perder por 2 a 1 para o Wolverhampton, naquela que foi a sua segunda derrota consecutiva. Na última quinta-feira, o Liverpool havia sido batido pelo Manchester City, no seu prim...