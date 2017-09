Com time misto, Grêmio visita Vasco para seguir vivo na briga por título

Com um olho na Copa Libertadores e outro no líder Corinthians, o Grêmio visita o Vasco neste sábado (9), às 18 horas, em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho não confirmou a escalação, mas a tendência é que mande a campo uma equipe mista.

O time é o atual vice-líder do Brasileirão com 43 pontos, 7 a menos do que o Corinthians. Apesar de estar vivo na briga pelo título, existe a preocupação com o desgaste físico dos titulares porque o Grêmio encara o Botafogo, na quarta-feira, no Engenhão, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Por isso, Renato deve mesclar titulares e reservas. Dois dos principais jogadores do elenco que devem ficar fora são o zagueiro Pedro Geromel e o atacante Luan. O primeiro voltou aos treinos na última semana após se recuperar de problema muscular. O outro teve diagnosticado um edema na coxa e já iniciou trabalhos de recuperação.

A zaga deve ser formada por Bressan e Kannemann, titulares na goleada sobre o Sport por 5 a 0, na última rodada. No ataque, Renato tem como opções o peruano Beto da Silva e o equatoriano Arroyo. A principal novidade fica por conta de presença do volante Cristian.