Esporte Com time equilibrado, Bruno Santos acredita em Atlético mais forte no Segundo Turno O Dragão terminou o primeiro turno com 30 pontos e um aproveitamento de 52,6%

O Atlético terminou o primeiro turno da Série B com um dos melhores ataques da competição, foram 30 gols marcados, em 19 partidas. Porém, a defesa rubro-negra foi o ponto fraco do time, com 27 gols tomados. Mas, nos últimos jogos, o Dragão conseguir encontrar o equilíbrio, fato que fez a equipe sair de perto da zona do rebaixamento e entrar brigar na parte de cima da t...