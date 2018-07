Esporte Com time completo, Croácia faz último treino antes da final da Copa "Temos pequenos problemas de lesão, mas é uma final da Copa do Mundo. Todos os jogadores estão prontos para se superar", disse o treinador da Croácia, Zlakto Dalic

A Croácia realizou neste sábado (14), em Moscou, o último treino antes da final da Copa do Mundo. Nos 15 minutos abertos à imprensa, logo no início da atividade, o técnico Zlakto Dalic mostrou que terá todo o time à disposição para a decisão contra a França às 12 horas (horário de Brasília) deste domingo. O atacante Mario Mandzukic, autor do gol que garantiu a vaga n...