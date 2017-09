Com Tiago Luís e Alex Alves, técnico esboça Goiás com cinco mudanças

A busca pela formação ideal do Goiás tem sido marcada por mudanças e testes entre os 11 jogadores. Visando o duelo contra o Santa Cruz, no Arruda, pela 24ª rodada da Série B 2017, o técnico Sílvio Criciúma prepara alterações no time esmeraldino, mas ainda sem revelar quem serão os 11 escolhidos que terão como missão encarrar com a sequência de seis jogos sem vitórias do clube alviverde.

O treinador esmeraldino aproveitou a atividade desta terça-feira (12) para passar orientações a 11 jogadores: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Matheus Ferraz, Alex Alves e Carlinhos; Victor Bolt, Ramires, Andrezinho e Tiago Luís; Carlos Eduardo e Jarlan.

Alex Alves, Tiago Luís, Andrezinho, Pedro Bambu (na lateral) e Jarlan são as novidades em relação ao time que perdeu (1 a 0) para o Paraná.



Sílvio Criciúma, no entanto, promoveu algumas mudanças ao longo do treinamento. Pedro Bambu voltou para o meio-campo com Tony sendo direcionado a lateral-direita. Jean Carlos assumiu a posição de Andrezinho e Jarlan perdeu vaga no time: Marcelo Rangel; Tony, Matheus Ferraz, Alex Alves e Carlinhos; Pedro Bambu, Victor Bolt, Ramires, Jean Carlos e Tiago Luís; Carlos Eduardo.



Ainda nesta semana o Goiás ainda realiza treinamentos em Goiânia, antes de embarcar para Recife, onde finaliza a preparação para o duelo contra o Santa Cruz. O Goiás é 16º colocado da Série B com 25 pontos, um ponto de diferença para o rival coral, que está na 18ª posição da tabela.