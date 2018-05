Esporte Com terceira camisa na cor amarela, Atlético lança novos uniformes O uniforme amarelo é em alusão a Copa do Mundo e será apenas para torcedores

Nesta quarta-feira (23), no CT do Atlético, o clube rubro-negro lançou seu novo conjunto de uniformes para a sequência da temporada. O destaque foi para a terceira camisa, que será na cor amarela, em homenagem a Copa do Mundo e a Seleção Brasileira, porém, a camisa será apenas para os torcedores e a equipe não irá utiliza-la nos jogos. Em relação aos unifor...