Esporte Com tempo e elenco à disposição, alviverde tem tudo para consolidar reação

Técnico do Goiás, Ney Franco vem mostrando confiança na recuperação do time na Série B e ainda contará com alguns fatores favoráveis. O técnico terá nove dias para que possa trabalhar o elenco até o jogo seguinte, que será só no dia 21, contra o Juventude, em casa. Além disso, não há nenhum jogador suspenso e ainda ele contará com os retornos do atacante Júnior V...