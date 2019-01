Esporte Com status de líder, Sidão busca grande ano no Goiás Jogador veio em baixa do São Paulo, mas pretende se torna líder no grupo e ajudar os mais novos

A experiência do goleiro Sidão, de 36 anos, automaticamente atribui o status de líder ao jogador. Após iniciar a carreira em times menores e conseguir destaque apenas aos 34 anos, o jogador tem muita bagagem para ser capitão da equipe e ajudar nos principais objetivos do ano. O papel de líder parece não incomodá-lo, já que está acostumado. Mas o jogador pretende dividi-lo c...