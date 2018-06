Esporte Com show do menino Rodrygo, Santos goleia Vitória e sai da zona de rebaixamento Joia santista marca três gols e comanda reação no Campeonato Brasileiro

Debaixo de chuva e com atuação de gala do menino Rodrygo, de 17 anos, o Santos goleou o Vitória por 5 a 2, neste domingo, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, formado nas categorias de base, fez três gols, abusou de seu repertório de dribles e infernizou a defesa baiana. O triunfo dá fôlego ao técnico Jair Ventura no cargo e tira o a...