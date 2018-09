Esporte Com show de Messi e Suárez, Barcelona atropela o Huesca e faz 8 a 2 pelo Espanhol Dupla combinou para quatro gols. Equipe catalã lidera a competição espanhola com 9 pontos, os mesmos do Real Madrid, mas leva vantagem no saldo de gols: 10 a 8

O torcedor que compareceu ao Camp Nou neste domingo viu uma exibição de gala do Barcelona. Como em seus melhores dias, o time catalão passeou diante do Huesca e aplicou uma goleada histórica de 8 a 2 pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. Messi e Luis Suárez comandaram o show com dois gols cada. O resultado deu ao Barcelona a liderança da tabela. O time cata...