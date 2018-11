Esporte Com semana livre, Corinthians espera recuperar Jadson e Douglas para o clássico Equipe enfrenta o São Paulo no próximo sábado (10)

O Corinthians tem a semana inteira livre para treinar de olho no clássico contra o São Paulo, sábado, na Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse tempo entre um jogo e outro será importante para o time conseguir recuperar o meia Jadson e o volante Douglas. Os dois desfalcaram a equipe na derrota por 1 a 0 para o Botafogo no último domingo, também pelo...