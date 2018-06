Esporte Com seleções fora do Mundial, chilenos, holandeses e italianos adotam outras equipes para torcer Torcedores não deixam de curtir a Copa do Mundo por ausências

A Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, foi confirmada com a participação de 48 seleções - a de 2022, no Catar, ainda terá definição sobre o assunto. A iniciativa da Fifa deve resolver o “problema” encontrado por Chile, Holanda e Itália nas últimas Eliminatórias para o Mundial de 2018. As tradicionais seleções não garantiram vaga...