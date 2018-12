Esporte Com Seedorf, Goianésia anuncia elenco para Goianão 2019 Azulão do Vale divulga grupo com 25 jogadores para iniciar preparação para o Estadual, no qual será comandado pelo técnico Edson Júnior

De volta à 1ª Divisão do Campeonato Goiano (conquistou o acesso em 2018), o Goianésia terá o atacante Seedorf no elenco para a disputar da competição. Claro, não é o ex-craque holandês, quatro vezes campeão da Liga dos Campeões e hoje treinador da seleção de Camarões. É o garoto Wekiky Henrique, de 19 anos, que integrou o grupo do Azulão na Divisão de Acesso e terá n...