Esporte Com rotina tripla, Kenedy Pedrosa sonha em disputar Jogos Olímpicos Além de atleta de Wrestling, o jovem de 24 anos, também cursa Direito e é soldado da Marinha

Goiânia está sediando o Mundial Universitário de Wrestling. A competição ocorre no ginásio Rio Vermelho, com 13 categorias diferentes, nas modalidades masculino e feminino. No estilo Greco-Romana, um dos principais nomes do Brasil é o de Kenedy Pedrosa. Nascido em Manaus, o jovem de 24 anos atualmente representa o Rio de Janeiro nas competições e participa na categoria a...