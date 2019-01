Esporte Com rodízio e poupados, Atlético presenteia técnico com goleada sobre a Anapolina Vitória por 3 a 0 no Antônio Accioly coloca o rubro-negro na vice-liderança geral do Estadual, com 10 pontos, dois a menos do que o Goiás, adversário do próximo domingo (3)

Aniversariante na terça-feira (29) - fez 50 anos -, o técnico Wagner Lopes decidiu poupar alguns titulares e fazer rodízio de outros no jogo desta quarta-feira (30), diante da Anapolina, no Estádio Antônio Accioly. As mudanças deram certo e o treinador, como presente pela data, ganhou a vitória tranquila, por 3 a 0, que deixa o Dragão confiante para o primeiro clássico q...