Esporte Com Robinho decisivo e 1º gol de Barcos, Cruzeiro bate Atlético-PR e fica em 3º

A noite em Belo Horizonte foi de Robinho. Com duas assistências do camisa 19, o Cruzeiro conseguiu uma importante virada em cima do Atlético-PR e venceu por 2 a 1, neste domingo à noite, no Mineirão, e subiu para a terceira posição do Campeonato Brasileiro. No duelo, Guilherme abriu o placar de pênalti para os visitantes, mas Arrascaeta deixou tudo igual e Barcos, em s...