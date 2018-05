Esporte Com retrospecto recente diferente em clássicos, Atlético e Goiás se enfrentam na Série B Os rivais entram em campo neste sábado (2), às 16h30, no estádio Olímpico

Atlético e Goiás irão fazer fazer o clássico de número 7 do futebol goiano neste ano. As equipes se enfrentam neste sábado (28), às 16h30, no estádio Olímpico, em jogo válido pela 8ª rodada da Série B. Para esse duelo, os times chegam com condições distintas, enquanto o rubro-negro quer se firmar na parte de cima, o esmeraldino vive uma crise e ainda busca a primeira v...