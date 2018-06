Esporte Com reservas, Bélgica vence Inglaterra e encara Japão nas oitavas Vitória sobre ingleses pode fazer com que belgas enfrentem o Brasil nas quartas de final

Em jogo de classificados, com cara de amistoso, a Bélgica derrotou a Inglaterra por 1 a 0 nesta quinta-feira, em Kaliningrado, e garantiu o primeiro lugar do Grupo G da Copa do Mundo da Rússia. Januzaj marcou o único gol da partida, que quase definiu as posições na chave com base no critério de cartões amarelos. O gol levou a Bélgica aos nove pontos para desempatar tod...