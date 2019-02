Esporte Com rendimento ruim, clubes anunciam saída de treinadores após quatro rodadas Um deles busca substituto no adversário

O início do Campeonato Goiano mostra que a falta de paciência e erros de gestão assombram trabalhos de treinadores. Os resultados obtidos nas primeiras quatro rodadas da atual edição do Goianão foram cruciais para mudanças no comando. Até agora, o torneio estadual derrubou três profissionais após a 4ª rodada: Pachequinho (Anapolina), Márcio Fernandes (Aparecidense) e Júnior Baiano...