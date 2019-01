Esporte Com reforços e Bryan Ruiz, Santos vence jogo-treino contra a Portuguesa Santista Atividade realizada na manhã desta segunda-feira (21) não contou com os jogadores que foram titulares no fim de semana, na vitória sobre a Ferroviária na estreia do Paulistão

Com a presença dos reforços e do meia Bryan Ruiz, o Santos voltou aos trabalhos nesta segunda-feira e venceu a Portuguesa Santista em jogo-treino disputado no CT Rei Pelé. Os anfitriões levaram a melhor pelo placar de 2 a 0. O time santista estreou no Paulistão com vitória sobre a Ferroviária por 1 a 0, no sábado. A atividade realizada na manhã desta segunda não co...