Esporte Com recorde da pista, Vettel supera Mercedes e lidera 3º treino livre na Áustria Piloto da Ferrari surpreendeu e deixou para trás os dois carros da Mercedes

O alemão Sebastian Vettel foi o mais rápido na terceira sessão de treino livre do GP da Áustria de Fórmula 1, que aconteceu na manhã deste sábado. O piloto da Ferrari surpreendeu e deixou para trás os dois carros da Mercedes, que até então haviam dominado as atividades anteriores, e bateu o recorde da pista. Vettel fez a melhor volta em 1min04s070 com pneus ultra...