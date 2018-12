Esporte Com Rafaela Silva, Brasil vence Japão no 1º dia do Desafio Internacional de Judô Os brasileiros conseguiram cinco vitórias em sete lutas no 1º dia de competição

Com a presença de Rafaela Silva, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio/2016, a seleção brasileira de judô abriu com vitória o primeiro dos dois dias de confronto por equipes mistas contra o Japão pelo Desafio Internacional, realizado em Lauro de Freitas, no interior da Bahia. Os anfitriões conseguiram cinco vitórias em sete lutas para conquistar a vitória nesta q...