Esporte Com quatro vitórias consecutivas, Solari é efetivado como técnico do Real Madrid Depois de período conturbado sob comando de Julen Lopetegui, interino assume e em quatro jogos garante quatro vitórias

Santiago Solari foi efetivado nesta segunda-feira (12) como técnico do Real Madrid. O regulamento da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) proíbe um clube de ter um treinador interino por mais de duas semanas. Solari assumiu o comando do Real Madrid, em substituição a Julen Lopetegui, no último dia 29. Ele soma quatro vitórias consecutivas. A dire...