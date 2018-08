Esporte Com provável mudança, Goiás enfrenta Brasil de Pelotas de olho no G4 Goianos e gaúchos entram em campo neste sábado (4), às 16h30, no estádio Bento Freitas

Após começar a Série B destoando da expectativa e figurando até mesmo na zona de rebaixamento, o Goiás espera terminar a primeira parte do campeonato entre os quatro melhores da competição. Mas para entrar no G4, o alviverde terá uma partida complicada neste sábado (4), às 16h30, no estádio Bento Freitas, contra o Brasil de Pelotas. Além de vencer o time g...