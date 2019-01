Esporte Com proposta do Botafogo-SP, zagueiro acerta rescisão Pouco aproveitado no Tigre em 2018, Naylhor foi liberado para jogar o Campeonato Paulista. Diretoria já acertou substituto

O zagueiro Naylhor não faz mais parte dos planos do Vila Nova em 2019. Depois de participar dos dois primeiros dias da pré-temporada, o jogador entrou em acordo com o clube e pediu a sua rescisão de contrato. O motivo foi uma proposta do Botafogo-SP, clube pelo qual também atuou no ano passado, para disputar o Campeonato Paulista. Naylhor teve poucas oportunidades durant...