Esporte Com promoção, Vila Nova inicia venda de ingressos para duelo contra o Boa Esporte Colorados podem adquirir, em pontos físicos, bilhetes para o confronto do Tigre pela 31ª rodada da Série B

A direção do Vila Nova decidiu manter os bilhetes promocionais de R$ 10 (meia-entrada) nas arquibancadas do Serra Dourada visando o próximo compromisso do time colorado na Série B. Para a partida contra o Boa Esporte, os torcedores que comprarem ingressos até às 18 horas da próxima quarta-feira (10), apresentando uma aposta da Timemania com o “Vila Nova como time do cor...