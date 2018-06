Esporte Com promoção, Goiás divulga preços de ingressos para jogo contra o Juventude Partida acontece na próxima sexta-feira no Serra Dourada

O Goiás pretende estender a boa sequência na Série B do Campeonato Brasileiro com apoio de seu torcedor. Após duas vitórias consecutivas (contra Paysandu e Londrina), o Alviverde terá dois jogos em Goiânia e fará promoções para chamar a torcida. O primeiro jogo é contra o Juventude, na próxima quinta-feira (21), às 21h30, no Serra Dourada, pela 12ª rodada. Os valore...