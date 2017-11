Com promoção, Atlético inicia venda de ingressos para duelo com a Chape

Lutando contra o rebaixamento e em busca da 3ª vitória seguida, o Atlético recebe a Chapecoense, neste domingo, às 17 horas, no Olímpico. Com promoção, a diretoria rubro-negra definiu em 20 reais (inteira) os valores dos bilhetes para o duelo válido pela 36ª rodada da Série A.

Além de estudantes e idosos, terão direito ao benefício da meia-entrada os torcedores que apresentaram no ato da compra duas apostas da Timemania, selecionando o Atlético como time do coração. Serão aceitas apostas realizadas a partir do dia 13 de novembro de 2017.

Jogo: Atlético x Chapecoense

Data: 19 de novembro de 2017

Local: Estádio Olímpico

Horário: 17 horas



Ingressos

Cadeira: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)



Confira os pontos e horários de vendas

Estádio Antônio Aciolly

Sábado: 8h30 às 12h

Centro de Treinamento do Atlético Goianiense

Sábado: 8h30 às 12h

Estádio Olímpico A venda de ingressos acontece a partir das 8h30, somente no dia do jogo (domingo, dia 19).

Gratuidades Serão retiradas em todos os pontos de vendas, a partir deste sábado (18).