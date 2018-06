Esporte Com promessa de novo formato, abertura da Copa terá Ronaldo e Robbie Williams A cerimônia vai preceder a primeira partida do Mundia, entre a Rússia e a Arábia Saudita, nesta quinta-feira, a partir das 12h

Com a promessa de exibir um novo formato, a cerimônia de abertura da Copa do Mundo da Rússia terá ao menos três participações especiais. Nesta segunda-feira, a organização do evento confirmou as presenças do ex-jogador brasileiro Ronaldo, do cantor britânico Robbie Williams e da soprano russa Aida Garifullina. A abertura da Copa vai preceder a primeira partida do Mun...