Esporte Com problemas no motor, Ricciardo vai sofrer punição no GP do Canadá A punição ainda não foi oficializada, mas é dada como cerca pela Red Bull; motor do carro do piloto australiano terá que passar por ajustes fora da programação

O fim de semana do GP do Canadá de Fórmula 1 ainda nem começou e o australiano Daniel Ricciardo já tem motivos para lamentar. Depois de vencer em Mônaco pela primeira vez, na etapa passada, o piloto da Red Bull terá que fazer mudanças no motor do seu carro, o que deve incorrer em perda de posição no grid de largada, no domingo. A punição ainda não foi oficializad...