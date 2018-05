Esporte Com previsão de desgaste, Brasil inicia giro por Goiânia Seleção masculina de vôlei enfrenta a Coreia do Sul no primeiro dos três desafios na capital

Foram mais de 30 horas de viagem da Sérvia para o Brasil, menos de dois dias de folga e a seleção brasileira masculina de vôlei já se prepara para mais três desafios da Liga das Nações após duas vitórias e uma derrota nos jogos em Kraljevo. A segunda etapa do torneio, em Goiânia, começa nesta sexta-feira (1º) com o duelo entre Brasil x Coreia do Sul, a partir das 15 h...