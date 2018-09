Esporte Com previsão de afastamento de 6 meses no Flu, Pedro será operado nesta sexta Atacante do clube carioca está fora dos gramados a quase um mês

Fora dos gramados desde o dia 25 de agosto, quando se lesionou de forma grave em jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Pedro, do Fluminense, terá o seu joelho direito operado nesta sexta-feira (21), no Rio, em cirurgia marcada para começar às 15 horas no Hospital Américas, que fica na Barra da Tijuca. O procedimento será comand...