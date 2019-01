Esporte Com premiação garantida de R$ 150 mil, Goiano de Poker começa neste final de semana Considerado um dos melhores torneios do Brasil, torneio deve receber pelo menos 600 jogadores

A partir do próximo sábado (2) Goiânia será sede da primeira etapa do Campeonato Goiano de Poker, que será disputada até o dia 10 de fevereiro. De acordo com a organização do torneio, cerca de 600 jogadores devem participar da etapa. A fase classificação do Campeonato Goiano de Poker será disputada entre os dias 2 e 8 de fevereiro. No dia 9, tem início a formação da mesa final, que será disputada...