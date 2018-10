Esporte Com portões fechados, Rioverdense vence o Raça na 3ª Divisão Equipe alviverde bateu o time goianiense por 1 a 0, com gol do atacante Maxsuel da Silva

O Rioverdense estreou na 3ª Divisão do Campeonato Goiano com vitória. A equipe alviverde, que voltou a disputar um torneio de 2014, bateu o Raça por 1 a 0, em duelo realizado no último domingo (14), no Estádio Mozart Veloso do Carmo, no complemento da 2ª rodada da competição estadual. O único gol do duelo foi marcado pelo atacante Maxsuel da Silva, aos 20 minutos d...