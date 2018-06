Esporte Com Polônia eliminada, Lewandowski vê chance de se redimir em duelo com Japão

Eliminada da Copa do Mundo com uma rodada de antecedência, a seleção polonesa fecha a participação no Grupo H em um duelo contra o Japão nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), em Volgogrado. Para Robert Lewandowski, principal estrela da equipe, será a última chance de marcar pela equipe no Mundial. "Queremos ganhar para nossos torcedores que sempre nos apoiar...