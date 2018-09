Esporte Com polêmica, Cruzeiro é derrotado pelo Boca Juniors O árbitro paraguaio, após interferência do VAR, mostrou cartão vermelho direto para Dedé

O Cruzeiro foi à Bombonera nesta quarta-feira e complicou muito sua situação nas quartas de final da Libertadores. Dominado em boa parte do confronto pelo Boca Juniors e prejudicado de forma clara pela arbitragem, o time mineiro foi derrotado por 2 a 0 e ficou em maus lençóis para o confronto de volta no dia 4 de outubro, no Mineirão. O time mineiro teve bons moment...