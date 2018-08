Esporte Com pneumonia, Ronaldo é internado em UTI de hospital em Ibiza, diz jornal Atual comentarista da TV Globo em jogos da seleção e empresário, Ronaldo foi ao balneário europeu para curtir férias

De férias em Ibiza, na Espanha, Ronaldo foi internado na tarde de sexta-feira no Hospital de Can Misses. O ex-jogador foi diagnosticado com um quadro de pneumonia quando deu entrada na emergência da instituição pública, onde ficou até a noite do mesmo dia, quando pediu alta e ingressou na UTI da Policlínica Nuestra Señora del Rosario, centro médio privado. A infor...