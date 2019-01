Esporte Com 'pneu', Sharapova bate australiana na estreia em São Petersburgo Vaiada ao ser eliminada nas oitavas de final do Aberto da Austrália, russa confirmou favoritismo na partida

A russa Maria Sharapova largou bem no Torneio de São Petersburgo. Apoiada pela torcida da casa, a ex-número 1 do mundo não teve maiores dificuldades para estrear com vitória sobre a australiana Daria Gavrilova nesta segunda-feira, por 2 sets a 0, com direito a "pneu" e parciais de 6/0 e 6/4. Sharapova precisou de 1h47min para confirmar o favoritismo e se recuperar da cam...