Com pior público pagante do ano, Atlético bate Sport e volta a vencer na Série A

Depois de sete jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro e três meses sem vencer em Goiânia, o Atlético voltou a conquistar três pontos no Brasileirão. A equipe rubro-negra bateu por 2 a 0 o Sport, neste domingo, no Estádio Olímpico. Sob muito calor e público pagante de 338 torcedores, o Dragão marcou duas vezes com o atacante Diego Rosa. O duelo foi válido pela 34ª rodada da Série A.

O resultado não deixa o Atlético totalmente contente. O time goiano chegou aos 30 pontos, mas viu a distância para a 16ª colocação (primeira fora da zona de rebaixamento) se manter em 9 pontos. O Dragão continua na lanterna da competição, pela 25ª rodada consecutiva.

Já o Sport, que também luta contra o descenso à Série B, se mantém com 36 pontos e permanece no Z4 do Brasileirão restando quatro jogos para o término da competição.

As equipes rubro-negras voltam a campo na próxima quinta-feira (16). Às 20 horas o Atlético visita o Botafogo, no Engenhão (Rio de Janeiro). Mesmo horário que o Sport enfrenta o Palmeiras, na Arena Palmeiras, em São Paulo. Os duelos são da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

1º tempo

A necessidade da vitória, para ambas as equipes, prometia servir de inspiração para Atlético e Sport, que em teoria, deveriam buscar o triunfo neste domingo. Quem foi ao Olímpico, no entanto, viu um jogo com nível técnico ruim e com poucas chances de gols na primeira etapa.

Os visitantes começaram o duelo com postura de quem iriam dominar o jogo. Os atacantes André e Rogério, assim como o volante Patrick, ex-Goiás, criaram chances, que assustaram os poucos torcedores do Atlético, que foram ao Olímpico. As tentativas de finalizações, porém, não deram trabalho para o goleiro Kléver.

Em tarde quente, o Atlético demorou a dar liga em campo. O jogo para rubro-negro goiano começou para valer a partir dos 30 minutos do 1º tempo. Breno Lopes passou a ser mais acionado pelo lado esquerdo, mas pouco conseguiu produzir. Jorginho e André Castro mostraram pouca eficiência nos passes.

Após erro do volante Patrick aos 42 minutos, que afastou mal uma tentativa de interceptação, a bola parou nos pés do atacante Diego. Em posição legal, o camisa 9 do Dragão fintou sobre marcação e deu leve toque para tirar o goleiro Marcão da jogada: 1 a 0, Dragão, que desceu para o intervalo com o placar em vantagem e celebrando o empate entre Grêmio e Vitória. Resultado que mantém o time goiano com chances matemáticas de permanecer na Série A em 2018.

2º tempo

Precisando conquistar pontos para não ver sua situação na tabela piorar, o Sport retornou do intervalo com mais um atacante e mudança no esquema tático: 4-3-3. A ideia era que o time passasse a dar mais trabalho ofensivo, o que deu certo nos minutos iniciais da etapa final. Marquinhos, que entrou no lugar do meia Anselmo, criou duas grandes chances e ambas pararam no goleiro Klever.

O Sport continuou em cima. Abusando de cruzamentos e aproveitando de escanteios conquistados, o Leão da Ilha deu trabalho para a defesa do Dragão. A equipe goiana manteve postura defensiva, mas não obteve sucesso ao buscar contra-ataques. Na maioria das vezes os jogadores do rubro-negro campineiro eram parados por faltas.

Quando conseguiu escapar da marcação, o Atlético foi letal. Em uma das poucas chances de gol criadas, Marcão Silva recebeu passe de Jorginho e o lateral tocou para o atacante Diego Rosa. Cara a cara com Magrão, o camisa 9 do Dragão dominou, driblou o camisa 1 do Sport e tocou para o fundo das redes do Leão para dar números finais ao duelo: 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

Série A: 34ª rodada

Jogo: Atlético x Sport

Local: Estádio Olímpico

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)



ATLÉTICO: Klever; Marcão Silva, Gilvan (Eduardo B.), William Alves e Breno Lopes; André Castro, Ronaldo (Jefferson Nem), Igor, Andrigo e Jorginho (Silva); Diego Rosa. Técnico: João Paulo Sanches.

SPORT: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Neris (Igor) e Sander; Anselmo (Marquinhos), Patrick e Rithely; Osvaldo, Rogério (Lenis) e André. Técnico: Daniel Paulista.

Gols: Diego Rosa, aos 42 minutos do 1º tempo e aos 30 minutos do 2º tempo. (Atlético)

Cartões Amarelos: Neris e Samuel Xavier (Sport)

Público pagante: 338

Público total: 1.107

Renda: R$ 7.110