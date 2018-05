Esporte Com pior início do clube na Série B, jogadores do Goiás visam clássico para reagir Campanha inicial do time esmeraldino em 2018 só é melhor que a do rival Vila Nova, que em 2014 fez 1 ponto depois de sete jogos

A Série B 2018 já está marcada negativamente para o clube esmeraldino. A equipe alviverde faz o seu pior início de 2ª Divisão, considerando as edições realizadas com pontos corridos. A situação fica ainda pior comparando com outros clubes goianos, o começo do Goiás é o segundo pior entre os representantes do Estado que já jogaram a Série B. Os dois pontos do Goiás,...